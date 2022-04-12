Екатеринбург, 12 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили изменение статуса участка в поселке Калиновский на севере Шарташа. Теперь здесь возможно строительство транспортно-логистического центра «Уральский». Об этом сообщили в мэрии.

Vadim Zhivotovsky Дума Екатеринбурга

Против перевода земли в статус зоны транспортной инфраструктуры проголосовал один депутат, «за» — 28. Ранее участок находился в зоне развития застройки.

На заседание гордумы пришли и местные жители, которые выступили против появления логоцентра. Петицию подписали более 42 тысяч человек. Однако по словам начальника городского департамента архитектуры Алексея Храмова, у местных жителей нет повода для беспокойства. Чиновник отметил, что появление логистического центра не скажется на увеличении потока грузовых автомобилей. Кроме того, застройщик взял на себя обязательство по озеленению территории.