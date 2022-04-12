Ижевск, , 15:19 — REGNUM Подписан муниципальный контракт с подрядчиком, который проведет благоустройство эспланады Центральной площади в Ижевске. Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале.

Центральная площадь в Ижевске telegram-канал администрации Ижевска

Работы будет проводить «Строительное управление «Территория» (Ижевск), эта же компания годом ранее работала на верхней части эспланады.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил, что компания знакома жителям города, и, в то же время, объект является знакомым для подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту, участок от улицы Красной до улицы Горького будет выполнен в таком же стиле, как и верхняя часть эспланады. Будут организованы комфортные пути для спуска от площади к набережной. Также планируется провести озеленение территории, установить уличное освещение, оборудовать площадку пандусами. В нижней части планируется установка туалетных комнат.