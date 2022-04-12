Ижевск, 12 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Подписан муниципальный контракт с подрядчиком, который проведет благоустройство эспланады Центральной площади в Ижевске. Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале.

telegram-канал администрации Ижевска Центральная площадь в Ижевске

Работы будет проводить «Строительное управление «Территория» (Ижевск), эта же компания годом ранее работала на верхней части эспланады.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил, что компания знакома жителям города, и, в то же время, объект является знакомым для подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту, участок от улицы Красной до улицы Горького будет выполнен в таком же стиле, как и верхняя часть эспланады. Будут организованы комфортные пути для спуска от площади к набережной. Также планируется провести озеленение территории, установить уличное освещение, оборудовать площадку пандусами. В нижней части планируется установка туалетных комнат.