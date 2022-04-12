Москва, 12 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Есть большие сомнения в том, что Центральному банку РФ сейчас надо всеми силами давить инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал заявления Банка России о том, что в РФ инфляция какое-то время будет выше целевых показателей и вернется к ним в 2024 году.

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«К сожалению, риторика ЦБ РФ в основном касается инфляции – так было всегда, — сказал Ковригин. — В законе о регуляторе эта цель прописана одной из первостепенных. Однако надо понимать, что инфляция – явление противоречивое. При всех очевидных минусах (особенно это касается падения реальных доходов населения, увеличения бедности) рост общего уровня цен в стране подстёгивает производство, особенно отечественное, поскольку создаёт условия для получения дополнительных доходов. Инфляция, как температура у человека, повышается, когда надо спасти производство. И надо ли сейчас всеми силами давить инфляцию? Основным инструментом подавления инфляции для ЦБ, к сожалению, является ключевая ставка. А её повышение больно бьёт по производству. Может, лучше сейчас инфляцию чуть отпустить, таргетируя в том числе и состояние производства?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) заявил, что инфляция в РФ вызвана не дешевизной денег, а произволом монополий.