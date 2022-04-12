Москва, , 15:31 — REGNUM Выплаты по евробондам рекомендовано разделить для российских граждан и иностранцев. Об этом говорится в опубликованном 12 апреля сообщении Минфина России.

Министерство финансов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что предложения Минфина и Центробанка РФ о прекращении выдачи разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определённом эмиссионной документацией, поддержала подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Права российских держателей еврооблигаций продолжают нарушаться международной расчетно-клиринговой системой. Выплаты по еврооблигациям получают только те облигационеры, права которых учитываются в иностранной учётной системе. При этом деньги не доходят до российских держателей еврооблигаций, говорится в сообщении.

При соблюдении заявителями рекомендаций, которые выработала подкомиссия, можно преодолеть сложившиеся обстоятельства.

«В частности, рекомендовано производить выплаты раздельно. В пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой, будут проводиться в прежнем порядке, — через иностранного платежного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, — через российского платежного агента», — пояснили в Минфине.

Кроме того, подкомиссия рекомендует в качестве альтернативного варианта обеспечения заемщиками интересов российских инвесторов досрочно выкупить их за рубли через российскую рыночную инфраструктуру.

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