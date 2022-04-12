София, 12 апреля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Решением правительства Болгарии исполнительный директор и член совета директоров холдинга «Болгарские железные дороги» (БЖД) Йордан Минчев полностью отстранён от всех занимаемых им должностей. Об этом 12 апреля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Чиновник

По предварительной информации, причиной соответствующего увольнения стали разногласия, возникшие между главой БЖД и представителями кабмина страны.

Напомним, Совет министров Болгарии неоднократно обращал внимание общественности на многомиллионные убытки этой структуры.

Ранее министр транспорта Болгарии Николай Сабев предупредил о грядущих «принципиальных» кадровых изменениях в БЖД.