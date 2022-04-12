Курск, 12 апреля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Курской области координация деятельности региональных и федеральных структур будет усилена в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины, сообщила администрация региона.

Георгий Долгопский Курск

Решение объяснили необходимостью ускорить процессы согласования и принятия решений, «не позволяющих допустить снижения темпов развития экономики».

«Мы продолжим совместную работу. В первую очередь речь идет о контроле за соблюдением трудового законодательства, своевременной и полной выплатой заработной платы. Под особым вниманием у нас экологические вопросы. Вы знаете, что я всегда с вами на связи. Качественно выстроенное межведомственное взаимодействие и дальше позволит нам работать оперативно», — сказал замгубернатора Алексей Смирнов.