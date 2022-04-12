Москва, 12 апреля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ не наблюдается какого-то трагичного падения ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ о неизбежном снижении ВВП России.

Investprofit.info ВВП России

«Прогнозировать сейчас динамику ВВП очень трудно – она зависит от дальнейшего развития санкционного давления, способности российского бизнеса быстро найти контакты с Востоком, перестроить производственные и логистические цепочки и так далее. Все эти факторы сейчас развиваются непредсказуемо, — сказал Ковригин. — Немало отраслей российского бизнеса уже перестроились и смогли наладить эффективное импортозамещение либо компенсировать разрыв с Западом контактами с Востоком. Есть и проблемы. Сейчас какого-то трагичного падения ВВП не наблюдается. Вместе с тем минимум 5%, а может и больше, он потеряет по итогам года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о прогнозах о 10-процентном снижении ВВП по итогам 2022 года.