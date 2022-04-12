Москва, 12 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Российские дипломаты в западных странах подвергаются массовому санкционному давлению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«По большому счету, то, что сейчас применяется в отношении российских дипломатов, — это массовая их постановка под санкции», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова добавила, что высылка российских дипломатов из западных стран «к дипломатическим реалиям давно не имеет никакого отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд западных стран потребовал вывезти из страны часть сотрудников российского посольства.