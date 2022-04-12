Петергоф, Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Открытие летнего сезона и запуск фонтанов в государственном музее-заповеднике «Петергоф» состоится в субботу, 23 апреля, сообщили 12 апреля в пресс-службе ГМЗ.

Дарья Драй ИА REGNUM Фонтан Самсон в Петергофе

С этого дня и до 16 октября фонтаны в Нижнем парке будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45, парки – Нижний, Александрия, Ораниенбаум – будут открыты ежедневно с 09:00 до 20:00.

Кроме того, все желающие после 18:00 мск смогут бесплатно посетить парки Александрия и Ораниенбаум. Также в продажу выпустят абонементы в парки Александрия и Ораниенбаум для граждан РФ и ЕАЭС.

«Посетители с 14 до 22 лет смогут оплатить Пушкинской картой входной билет во всех объектах музея-заповедника, — отметили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф». — Впервые с начала пандемии для посещения будут открыты все музеи (за исключением тех музеев, которые закрыты на реставрацию)».

Также «Петергоф» сохраняет льготы на входные билеты для взрослых граждан и учащихся России и Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

Стоимость входного билета в Нижний парк:

для взрослых граждан составит 600 рублей, для учащихся — 450 рублей (полная стоимость — 1200 рублей),

в Большой Петергофский дворец — 600 рублей и 450 рублей (полная стоимость — 1500 рублей).