Москва, , 15:15 — REGNUM В 2022 году Министерство финансов России не будет пользоваться внешними заимствованиями, так как доверия к такого рода займам и в том числе — в долларах и евро – подорвано. Такое мнение 12 апреля высказал автор телеграм-канала «Профессор Экономики».

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«Минфин России не будет в 2022 году использовать внешние заимствования — доверия к таким займам, в том числе в долларах и евро подорвано», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого при необходимости финансирование российской экономики будет возможно только за счет внутренних инвесторов.

В то же время, отмечается, что, по словам главы Минфина Антона Силуанова, после изменений бюджетной политики, доходов, поступающих в российский бюджет, достаточно для финансирования расходов и погашения внутренних и внешних обязательств нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что швейный кластер намерены создать в Самарской области.