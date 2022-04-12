Рига, 12 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. У здания самоуправления Даугавпилса в отличие от других городов Латвии отсутствует флаг Украины, мэр города Андрей Элксниньш считает, что в этом нет необходимости. Об этом сообщил латвийский портал Rus. LSM. lv.

Nicolas Raymond Флаг Латвии

Элксниньш также убежден, что такой шаг создаст дополнительное напряжение в обществе. Кроме того, он считает, что достаточно того, что у здания мэрии висят три флага: государственный флаг, флаг города и флаг Европейского союза.

«И никакого другого символа быть не должно. Что касается вопроса об Украине, Даугавпилс больше сосредоточен на оказании реальной помощи, чем на символичности действий», — заявил мэр.

Он добавил, что Даугавпилс является городом-побратимом Харькова: «Мы отправляем автобусы на границу, которые собирают детей и везут их сюда. Обеспечиваем их всем необходимым. Такова поддержка со стороны города – это самая взвешенная и правильная позиция».

Глава Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов также считает, что «люди сейчас сильно накручены и эмоционально нестабильны», и потом появление украинского флага на здании мэрии может привести к дополнительному напряжению.

«По факту получается, что украинский флаг мог бы стать чем-то вроде красной тряпки, мы бы спровоцировали людей – независимо от того, какие у них мысли на самом деле», — отметил он.

Даугавпилс — крупнейший город юго-восточной части Латвии и второй по населению и значимости после столицы. Население – 82 000 человек.

По данным за 2021 год, в этом городе самая высокая доля русских среди городов Латвии — 48,1%. По состоянию на 1 января 2022 года в Латвии проживало 51 495 граждан России. В апреле 2022 года Латвия в принудительном порядке закрыла расположенное здесь генконсульство РФ.