Ишимский район, Тюменская область, , 15:09 — REGNUM В Тюменской области подростки подозреваются в угоне автомобиля «Рено Логан» в селе Викулово. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Угон автомобиля Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР

Угнанный автомобиль сотрудники Госавтоинспекции заметили поздно вечером на 63-м километре автодороги Ишим-Викулово 11 апреля. Требование инспекторов остановиться водитель проигнорировал. «Рено Логан» задержали в селе Прокруткино Ишимского района. Водителем оказался 15-летний подросток, на пассажирском сидении находился 13-летний школьник.

Несовершеннолетний водитель пояснил, что они с товарищем перелезли через ограду дома, где стоял автомобиль, ключи находились в замке зажигания. Заведя автомобиль, подростки отправились в Ишим, но были задержаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь 9 апреля в Тюмени на перекрестке ул. Червишевский тракт и Баумана столкнулись ВАЗ-2107 и «Мазда». После столкновения ВАЗ-2107 врезался в опору освещения и дорожный знак. В результате ДТП погибли два подростка 14 и 17 лет. За рулём отечественного автомобиля находился несовершеннолетний, которого в 2022 году уже восемь раз привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.

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