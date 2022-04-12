Элиста, , 15:09 — REGNUM В Калмыкии объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 12 апреля.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Синоптики прогнозируют, что 13 апреля в Калмыкии ожидается усиление западного ветра до 22 метров в секунду. Непогода может спровоцировать порывы линий связи и электропередачи, обрушение слабозакреплённых конструкций, повреждение кровли зданий.

В шторм жителям степной республики следует ограничить выход из зданий, не оставлять детей без присмотра. Следует быть предельно внимательными и осторожными.