Москва, 12 апреля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Евросоюз превратился в агрессивную военную машину Североатлантического альянса, заявила 12 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля является декларацией о переходе союза в «новое качество».

«Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество — из экономического блока, гуманитарного, политической организации — эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», — сказала Захарова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, комментируя события на Украине, заявил о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

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