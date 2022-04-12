Ижевск, 12 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Удмуртия получила еще одну партию вакцины от коронавируса для подростков «Гам-ковид-вак-М». Об этом сообщила в своем telegram-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

В составе партии – 800 комплектов препарата.

Всего с момента старта вакцинации подростков республика получила около 2 тыс. комплектов вакцины. Прививки до настоящего времени сделали около 1 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля после перенесенного заражения коронавирусом в Удмуртии выписались 202 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 159 328 жителей республики.