Донецк, 12 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Миссия ОБСЕ, которая должна была работать на всей территории Украины и наблюдать за соблюдением прав человека, свой мандат не выполняла и вела себя пристрастно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 12 апреля, комментируя заявление МИД ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Ранее в донецком ведомстве сообщили, что спецмониторинговая миссия ОБСЕ должна полностью прекратить свою деятельность в ДНР до 30 апреля 2022 года. Политическая реальность изменилась — Минские соглашения уже неактуальны, напомнили в МИД.

«Решение о выдворении миссии ОБСЕ из ДНР совершенно верное. Представители ОБСЕ ни в Донецке, ни в Луганске ничего реального для продвижения процесса урегулирования кризиса, прекращения гражданской войны не сделали.

Более того, мандат этой миссии ведь распространялся не только на Донбасс, она должна была работать на всей территории Украины, наблюдать за соблюдением прав человека, за предотвращением конфликтов. Но миссия свой мандат не выполняла, вела себя пристрастно. В работе по проблематике прав человека — только двуличие и ложь; остальное — неприкрытая враждебная России работа. Кроме того, значительная часть сотрудников миссии занимались разведывательной деятельностью. Дело доходило до того, что представители миссии передавали украинским нацистам координаты военных целей на территории ДНР и ЛНР!

В силу этих обстоятельств Россия уже некоторое время назад предприняла шаги, имеющие целью заблокировать продление миссии ОБСЕ на Украине. США и их союзникам это не понравилось, они попытались «перезапустить» эту миссию… Но вот, как мы видим, получили, как говорится, от ворот поворот. Больше на Донбассе ни подрывных политических работников, ни западных шпионов под крышей ОБСЕ не будет», — отметил Михаил Демурин.