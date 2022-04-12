Москва, , 15:06 — REGNUM Россия и Евросоюз зависимы друг от друга как продавец и покупатель в связи с поставками нефти и газа в ЕС. При этом Россия за последние десять лет существенно сократила зависимость от ЕС как от «монопотребителя» своей нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

«Так, если ещё в 2012 году Россия 70% от совокупного экспорта нефти поставляла в Евросоюз, то уже в 2021 году доля экспорта в ЕС сократилась до 47%.

На сегодняшний день Евросоюз зависит в среднем от российских поставок нефти на 25%, но некоторые страны восточной Европы, например, Словакия, Венгрия, Финляндия, и даже, как ни удивительно, Польша и страны Балтии, зависят от российской нефти на 50-80%.

Другим крупным потребителем российской нефти является Китай. В 2021 году Россия направила в Китай 30% от совокупного экспорта нефти. Но разница в объёмах поставок в ЕС и Китай достаточно ощутимая: в КНР Россия в натуральном выражении Россия поставляет примерно 550 тыс. баррелей в сутки, а в Евросоюз – 2,2 млн б/с.

В случае введения эмбарго со стороны ЕС на импорт российской нефти Россия сможет найти новые рынки сбыта. Прежде всего, речь идёт об Индии, которая сегодня приобретает нефть у России объёмом не более 50 тыс. б/с, но заинтересована существенно увеличить поставки.

Хотя эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС выглядит маловероятным именно из-за существенной зависимости ЕС от российской нефти, однако России следует предвидеть все возможные сценарии развития событий и «держать порох сухим», то есть быть готовой в любой момент искать новых потребителей для своей нефти, чтобы полностью прекратить зависеть от такого непредсказуемого клиента как ЕС.

А вот Евросоюзу будет труднее найти другого поставщика нефти, способного конкурировать с Россией и по объёмам, и по цене. Ранее ЕС рассчитывал ускоренно перейти на возобновляемую энергетику, но в 2021 году стало ясно, что этот поспешный энергопереход на деле оказался кампанейщиной и себя не оправдал.

Хотя для Евросоюза, особенно для стран еврозоны, эмбарго на российскую нефть грозит ещё более существенным ростом инфляции, важно предвидеть последствия такого решения для всего мира.

Инфляция в ЕС может привести к росту цен на продовольствие и потребительские товары во всём мире, что может спровоцировать новый мировой экономический кризис.

Преодолевать зависимость от ЕС как от не слишком предсказуемого покупателя нефти России необходимо, однако, для всей мировой экономики было бы лучше, чтобы этот процесс оказался постепенным, а не внезапным», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша считает, что согласие на введение эмбарго на поставки энергоносителей, в том числе газа, из России вынуждена будет дать под давлением США Европа.

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