Цхинвал, , 15:05 — REGNUM Грузия проявляет двойные стандарты, когда заявляет о непризнании выборов в Южной Осетии. Цхинвалу это не интересно, заявили 12 апреля в пресс-службе южноосетинского МИД.

Республика Южная Осетия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее грузинские власти осудили проведение в Южной Осетии президентских выборов и заявили, что этот процесс направлен против суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также противоречит нормам и принципам международного права.

«Никто не удивлён этим заявлениям. Это проявление двойных стандартов. Они ничего не значат для нас», — сказал ТАСС представитель МИД Южной Осетии.

Он подчеркнул, что голосование в первом туре состоялось и было легитимным, теперь ожидается второй тур. В министерстве также допустили, что скоро выступят с ответным заявлением для Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй тур президентских выборов в Южной Осетии прошли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Голосование пройдёт 24 апреля.

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