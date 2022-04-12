Сеул, , 15:03 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль потратил на свою избирательную кампанию 40,8 млрд (~$33,3 млн), а его главный соперник Ли Чжэ Мён — 43,8 млрд вон (~$35,5 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данный Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Юн Сок Ёль из партии «Сила народа» победил на президентских выборах, которые прошли 9 марта, опередив Ли Чжэ Мёна из Демократической партии «Тобуро» на 0,73%.

По закону наблюдательный орган за выборами обязан полностью возместить расходы, если кандидат наберет более 15% голосов. Кандидатам, набравшим менее 15%, но более 10% всех голосов, будет возмещено 50% от всех затрат, а кандидатам, набравшим менее 10%, возмещение средств не предусмотрено.

Поскольку Юн набрал 48,56% голосов, а Ли — 47,83% голосов, партии могут полностью возместить их расходы на избирательную кампанию.

Отметим, что по сравнению с президентскими выборами 2017 года расходы партии «Сила народа» выросли на 6,7 млрд вон (~$5,4 млн), а расходы Демократической партии «Тобуро», напротив, сократились на 4,3 млрд вон (~$3,4 млн).