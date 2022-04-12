Сеул, 12 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль потратил на свою избирательную кампанию 40,8 млрд (~$33,3 млн), а его главный соперник Ли Чжэ Мён — 43,8 млрд вон (~$35,5 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данный Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Напомним, что Юн Сок Ёль из партии «Сила народа» победил на президентских выборах, которые прошли 9 марта, опередив Ли Чжэ Мёна из Демократической партии «Тобуро» на 0,73%.

По закону наблюдательный орган за выборами обязан полностью возместить расходы, если кандидат наберет более 15% голосов. Кандидатам, набравшим менее 15%, но более 10% всех голосов, будет возмещено 50% от всех затрат, а кандидатам, набравшим менее 10%, возмещение средств не предусмотрено.

Поскольку Юн набрал 48,56% голосов, а Ли — 47,83% голосов, партии могут полностью возместить их расходы на избирательную кампанию.

Отметим, что по сравнению с президентскими выборами 2017 года расходы партии «Сила народа» выросли на 6,7 млрд вон (~$5,4 млн), а расходы Демократической партии «Тобуро», напротив, сократились на 4,3 млрд вон (~$3,4 млн).