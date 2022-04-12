Самара, , 15:06 — REGNUM Бывшую сотрудницу налоговой службы в Самарской области осудили за покушение на мошенничество. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Суд

По версии следствия, к фигурантке уголовного дела обратилась замначальника отдела учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 20 по Самарской области, которая действовала в интересах фирмы, и предложила исключить эту организацию из плана выездных налоговых проверок, а также уменьшить сумму доначисленного неуплаченного налога по итогам проведенных мероприятий налогового контроля за незаконное денежное вознаграждение.

«Осужденная, достоверно зная, что принятие данного решения не входит в ее полномочия, на предложение ответила согласием. Далее, она сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в размере одного миллиона 300 тысяч рублей для последующей передачи лицам, уполномоченным на принятие указанного решения. При этом, денежные средства в размере 200 тысяч рублей из данной суммы женщина намеревалась обратить в свою пользу», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что обвиняемая не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от нее причинам поскольку ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора отдела проверочного анализа и истребования документов МИ ФНС России № 20 по Самарской области было возбуждено уголовное дело.

Суд признал ее виновной в покушении на мошенничество и назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 250 тысяч рублей.

Ранее суд признал виновной начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 20 по Самарской области в совершении мошенничества и покушения на посредничество во взяточничестве. Подсудимой было назначено наказание в виде одного миллиона 700 тысяч рублей в доход государства.