Братислава, , 15:00 — REGNUM Боевая группировка Североатлантического альянса, размещённая в Словакии, может возрасти до 3 тысяч военнослужащих. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе минобороны республики.

«В состав контингента НАТО в Словакии могут быть дополнительно включены 900 военнослужащих из Чехии, США, Германии и Словении», —цитирует РИА Новости оборонное ведомство.

Такие меры могут быть предприняты в целях усиления восточного фланга альянса.

«Это решение уже одобрило правительство республики, его также должны рассмотреть депутаты Национального совета (парламента) Словакии», — говорится в сообщении.

Также по теме: НАТО не исключило создания подразделения в Словакии

После увеличения в состав контингента НАТО в Словакии вошли бы 1,2 тысячи военнослужащих Германии, 700 — Чехии, 600 — США, по 200 — Нидерландов и Словении, 100 — Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января министр обороны Словакии Ярослав Най заявил, что НАТО, пользуясь обострением обстановки на Украине, планирует разместить в Словакии военнослужащих альянса. При этом численность войск не должна превышать нынешние аналогичные подразделения альянса в Польше или Прибалтике.

Най отметил, что присутствие иностранных войск может вызвать в словацком обществе недовольство. При этом, чешские солдаты в составе континента НАТО в Словакии могли бы укрепить доверие к миссии в целом, сказал он.

Читайте также: НАТО планирует размещение контингента в Словакии