Вашингтон, 12 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Американский актер Шон Пенн хотел бы взять в руки оружие и пойти воевать с Россией, об этом он заявил 9 апреля в интервью журналу Hollywood Authentic magazine.

Скриншот видео на YouTube Шон Пенн

Актер на протяжении длительного времени выражает поддержку официальному Киеву и даже снимает документальный фильм о напряженности в отношениях между Украиной и Россией. Актер, недавно снова побывавший в бывшей советской республике, отметил, что ему приходила в голову мысль о том, чтобы взять в руки оружие.

«Если вы были на Украине, [боевые действия] должны приходить вам в голову», — отметил он. — И как бы думаешь, какой сейчас век-то? Потому что на днях я был на заправке в Брентвуде и теперь думаю о том, чтобы взять оружие против России? Что, черт возьми, происходит?»

«Единственной возможной причиной моего пребывания на Украине дольше в прошлый раз было то, что я взял бы в руки винтовку, вероятно, без бронежилета, потому что, как иностранец, вы хотели бы отдать этот бронежилет одному из гражданских бойцов, у которого его нет, или бойцу с большими навыками, чем у меня, или более молодому мужчине или женщине, которые могли бы сражаться дольше, или что-то в этом роде», — добавил он.

Посольство Украины опубликовало заявление о работе Пенна по съемке документального фильма после визита актера в Киев.