Красноярск, , 15:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 172 случая COVID-19, госпитализированы 95 заболевших. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в федеральном оперативном штабе.

Аппарат ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

За сутки в регионе выздоровели 145 ковид-пациентов, скончались 11 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

За весь период пандемии в Красноярском крае выявили 361 814 носителей коронавируса, выздоровели 347 685 человек, скончались 10 679 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в регионе коронавирус выявили у 179 человек, выздоровели 18 жителей края, скончались – 6.

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