Ульяновск, , 15:00 — REGNUM В Ульяновской области возбуждены уголовные дела в отношении двух рыбаков, которых подозревают в браконьерстве. Об этом сообщает УМВД по региону.

Река Василий Иванов © ИА REGNUM

Рыбаков задержали 11 апреля в рамках проведения профилактических мероприятий. Фигурантом одного из уголовных дел стал безработный ранее судимый житель Мелекесского района, которого задержали на берегу реки Большой Черемшан около села Лебяжье. По данным правоохранителей, он выловил 15 рыб. Полицейские изъяли свежепойманную рыбу и 30-метровую сеть.

Также в тот день полиция задержала ещё одного мужчину, изъяв у него 10 метров сети и 22 рыб.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ («Незаконный вылов водных биологических ресурсов»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде Ульяновской области оштрафовали браконьера, убившего косулю, и изъяли его оружие.

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