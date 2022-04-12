Красногорск, 12 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Ярмарки вакансий на территории Подмосковья показали свою эффективность. Об этом 12 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Уже начали работу по сессиям, мы их назвали ярмарками. Эти мероприятия весьма эффективны», — отметил Воробьев.

По его словам, в подмосковном городе Шереметьево из 1,5 тыс. человек, которые посетили подобное мероприятие, работу смогли найти около 500 граждан.