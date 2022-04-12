Курск, 12 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 53 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

12 апреля выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 115 тыс. 340 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 108 тыс. 486 пациентов, в том числе 127 – за последние сутки.

Всего скончались 2416 человек. Подтверждено три новых летальных случая.