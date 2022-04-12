Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Компания Activision Blizzard назначила Кристен Хайнс своим новым директором по разнообразию, справедливости и инклюзивности. Об этом 12 апреля пишет VGC.

Blizzard Entertainment Carlos Gutiérrez

В обязанности Хайнс в ближайшие пять лет будет входить увеличение числа женщин и небинарных людей до 50% от общего количества сотрудников компании. По данным СМИ, Хайнс приступит к работе уже 25 апреля 2022 года. Она также будет работать с игровыми студиями Activision Blizzard, «чтобы обеспечить включение разнообразных и инклюзивных точек зрения в игровой дизайн».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Activision Blizzard Роберт Котик попал под следствие из-за покупки его компании Microsoft. Министерство юстиции США проведёт расследование по поводу возможной виновности Котика в предоставлении заинтересованным лицам инсайдерской информации о сделке.

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