Тирасполь, 12 апреля 2022, 14:56 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что не допустит возрождения нацизма в республике.
Как сообщает пресс-служба главы ПМР, 12 апреля Красносельский выступил на митинге по случаю 78-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков. Он сказал, что не допустит возрождения нацизма в ПМР.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский призвал определить сроки введения странами Евросоюза санкций против российского нефтегазового сектора.