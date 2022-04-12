Тирасполь, 12 апреля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что не допустит возрождения нацизма в республике.

President.gospmr.org Вадим Красносельский выступил с лекцией на площадке «Оксфордского союза». 16 июня 2017 года

Как сообщает пресс-служба главы ПМР, 12 апреля Красносельский выступил на митинге по случаю 78-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков. Он сказал, что не допустит возрождения нацизма в ПМР.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский призвал определить сроки введения странами Евросоюза санкций против российского нефтегазового сектора.