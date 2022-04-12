Нью-Дели, 12 апреля 2022, 14:54 — REGNUM Из-за нехватки продуктов питания и товаров первой необходимости жители Шри-Ланки бегут в Индию. Об этом 12 апреля сообщает издание IANS.
По данным источника, 10 апреля в Индию с Шри-Ланки прибыла новая партия из 19 экономических беженцев, в результате чего их общее число составило 39 человек.
Также указывается, что сбежавшие в Индию жители островного государства рассказали, что для того, чтобы покинуть Шри-Ланку им пришлось продать свое имущество.
Кроме того, уточняется, индийские власти разместили покинувших остров в лагере в штате Тамил Наду и ждут новой большой волны беженцев с Шри-Ланки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о приостановке выплат по всем внешним обязательствам Шри-Ланки объявило министерство финансов этого островного государства.