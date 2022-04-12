Ростов-на-Дону, , 14:53 — REGNUM В Ростовской области 54-летний мужчина заплатит штраф за дискредитацию Вооружённых сил России, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СКФО 12 апреля.

Сотрудники Таганрогского линейного отдела привлекли к административной ответственности мужчину, который публично негативно высказывался о действиях армии России. Судом ему назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Повторное аналогичное правонарушение влечёт за собой уголовную ответственность.