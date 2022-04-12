Минеральные Воды, Ставропольский край, 12 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В аэропорту Минеральные Воды задержали одного из участников уголовного производства по делу бывшего министра туризма Ставропольского края Александра Трухачева. Он был объявлен в федеральный розыск и пытался скрыться от следствия за рубежом, сообщила ГТРК «Ставрополье».

Chris Yarzab Арест

По данным телекомпании, речь идет о руководителе фирмы «Студия 26», которого подозревают в обналичивании бюджетных средств, выделенных по госконтрактам, заключенным с минтуризма Ставрополья на различные фестивали и мероприятия.

Напомним, экс-министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александр Трухачёв стал фигурантом пяти уголовных дел о злоупотреблении полномочиями при проведении аукционов по госзакупкам. Ранее был задержан сменивший его на посту главы минтуризма Кирилл Реут, также обвиненный в многомиллионном ущербе казне. Оба находятся под арестом. В последний раз срок ареста был продлен до 2 июля.

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