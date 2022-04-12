Тунис, 12 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Делегация депутатов Европейского парламента (ЕП) посетила Тунис с официальным визитом. Об этом 12 апреля сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на свои официальные источники.

Флаг Туниса

По их словам, в ходе встречи члены делегации встретились с президентом страны Кайсом Сайедом и обсудили вопросы сотрудничества между ЕС и Тунисом. В ходе встречи глава государства заверил представителей Евросоюза в отсутствии у него планов по узурпации власти в стране.

«Президент подтвердил свою приверженность сохранению единства и преемственности тунисского государства, гарантии его суверенитета и независимости его национального решения, а также противостоять всем попыткам обойти волю тунисского народа», — цитирует слова источника Al-Araby-al-Jadid.