Абакан, , 14:51 — REGNUM В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины погиб 19-летний морской пехотинец из Абакана (Хакасия) Руслан Матвеев. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в мэрии Абакана.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Хакасский военнослужащий погиб смертью храбрых, защищая жителей Донецкой и Луганской Народных Республики.

«Руслан Матвеев – настоящий воин, павший на поле боя за Отечество, за милосердие, за справедливость», — говорится в соболезновании властей Абакана.

Абаканец мечтал стать военным с детства. Он тщательно готовился к поступлению в военное училище, занимался рукопашным боем. После службы в армии решил защищать Родину в разведке морской пехоты.

Воин погиб 6 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, за проявленное в ходе спецоперации мужество он удостоен государственной награды посмертно.

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