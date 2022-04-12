Париж, , 14:50 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен хочет снизить НДС с 20 до 5,5% на энергоносители, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В связи с очень резким ростом цен на энергоносители Марин Ле Пен, сделавшая тему покупательной способности одним из основных направлений своей кампании, повторила, что хочет «снизить НДС с 20 до 5,5% на газ, мазут, электричество и топливо».

Во втором туре выборов президента во Франции, который пройдет 24 апреля, соперником Марин Ле Пен станет действующий президент страны Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, Франции следует покинуть европейский энергетический рынок, заявила кандидат в президенты от крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 12 апреля в эфире радиостанции France Inter.

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