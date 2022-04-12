Париж, 12 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен хочет снизить НДС с 20 до 5,5% на энергоносители, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

В связи с очень резким ростом цен на энергоносители Марин Ле Пен, сделавшая тему покупательной способности одним из основных направлений своей кампании, повторила, что хочет «снизить НДС с 20 до 5,5% на газ, мазут, электричество и топливо».

Во втором туре выборов президента во Франции, который пройдет 24 апреля, соперником Марин Ле Пен станет действующий президент страны Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, Франции следует покинуть европейский энергетический рынок, заявила кандидат в президенты от крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 12 апреля в эфире радиостанции France Inter.