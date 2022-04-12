Пермь, 12 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Пермском крае 25-летнего жителя обвиняют в распространении детской порнографии. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

По данным следствия, несколько лет мужчина приобретал и распространял через интернет фото и видеофайлы с порнографическими изображениями детей младше 14 лет. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы.

Следователь ходатайствовал в суде об избрании меры пресечения фигуранту. Мужчина находится под домашним арестом.