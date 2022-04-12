Благовещенск, 12 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Белоруссия готова упрочить единство с Россией, заявил 12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Официальный сайт президента Республики Беларусь Александр Лукашенко

Он находится с визитом в России на космодроме «Восточный» в Амурской области.

«Я поймал себя на мысли — важно, что я приехал сюда. Здесь не чувствуешь санкций. Всё отечественное, люди работают — тысячи людей на объекте заняты», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, его страна полна решимости упрочить единство с Россией.