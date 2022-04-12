Москва, 12 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Государство усиливает социальный вектор развития и вполне логично, что останавливаться не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и зарплата

«Итоги работы социального блока исполнительных органов власти в 2020 и 2021 года российские граждане оценили по достоинству. Однако сегодня, когда официальная инфляция сумела разогнаться до 22% на фоне высокой волатильности на валютном рынке, останавливаться точно не стоит.

Пожилые неработающие люди ощущают инфляцию как минимум в 2-3 раза. Меры поддержки населения нужно развивать и далее.

В этом году пенсии пожилым людям проиндексированы на 8,6%. Однако этого, как видно, недостаточно. Бюджет в России профицитный и механизмы дополнительной индексации будут развиваться опережающими темпами.

Слабый рубль является в России, пожалуй, основной причиной снижения уровня жизни социально незащищенных категорий граждан. Экономисты давно горько шутят, что инфляция – это налог на бедность.

И действительно, любой прогресс, а он очень видим сегодня, в социальной политике может серьезно нивелировать инфляционный разгон на фоне слабеющего рубля.

В рамках поддержки пенсионеров и ветеранов труда в российских регионах, по моим наблюдениям, развиваются проекты частного бизнеса в области корпоративной социальной поддержки работников предприятий и ветеранов труда.

Российский бизнес по-прежнему сохраняет высокую маржинальность, а объемы социальных проектов бизнеса, вполне вероятно, будут расти», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России до 20 апреля должно представить главе государства Владимиру Путину предложения по дополнительной индексации МРОТ и социальных выплат, включая пенсии.

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