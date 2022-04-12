Чита, , 14:48 — REGNUM Российский актер Юрий Торсуев приедет в Забайкальский край для участия в съемках короткометражного художественного фильма «Школьный учитель» режиссера Николая Гадомского. Об этом 12 апреля информирует министерство культуры региона.

фото Торсуев Министерство культуры Забайкалья

Фильм посвящен присуждению Чите звания «Город трудовой доблести». Кинокартина повествует об учителе истории, который рассказывает в школе своим ученикам историю города Читы. Роль преподавателя будет исполнять Юрий Торсуев.

«Съемки организуются по инициативе администрации городского округа «Город Чита». Кинокартина создается ко Дню города и Забайкальскому кинофестивалю – премьера планируется 26 мая. Финансируется фильм из городского бюджета и при поддержке предпринимателей края. В организации работы над кинолентой большое участие принимает забайкальская государственная кинокомпания», — рассказал режиссер фильма Николай Гадомский.

Съемки фильма «Школьный учитель» будут проходить с 18 по 20 апреля. Кроме того, 17 апреля в 18.00 в кинотеатре «Бригантина» состоится творческий вечер Юрия Торсуева.

Напомним, Юрий Торсуев – советский и российский актёр. Получил широкую известность в 1980 году после выхода на экраны детского художественного фильма «Приключения Электроника» — он исполнил одну из главных ролей — школьника-пионера Сергея Сыроежкина.

На творческой встрече в Чите актер поделится увлекательными историями и неизвестными фактами со съемочной площадки фильма, ответит на интересующие зрителей вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, Заслуги Читы во время Великой Отечественной войны высоко оценили в России: президент РФ Владимир Путин 9 сентября 2021 года на заседании оргкомитета «Победа» одобрил присвоение столице Забайкальского края почётного звания «Город трудовой доблести».

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