Донецк, 12 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили четыре снаряда калибра 122 мм по Озеряновке в Донецкой Народной Республике, сообщает 12 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел населённого пункта Озеряновка.

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