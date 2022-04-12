Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, его совместный с президентом РФ Владимиром Путиным визит на космодром «Восточный» является следствием высочайшей степени доверия ему со стороны России. Он заявил об этом в ходе встречи с российским лидером на космодроме «Восточный».

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«Если кому-то кажется, что это рядовой визит двух президентов на этот объект… Если говорить с точки зрения белорусов, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого практически не возите. И появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружеской, — это все равно высочайшая степень доверия с вашей стороны, со стороны России», — сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент отметил, что факт того, что Россия предлагает Минску «включиться в эту гигантскую стройку» также является самым высокими уровнем доверия.

Помимо того, он добавил, что недавно снятые ограничения на работу в России для жителей Белоруссии являются «сильным шагом», который в республике восприняли очень хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях западных санкций.