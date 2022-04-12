Лукашенко пообещал участие Белоруссии в строительстве «Восточного»
Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Россия может рассчитывать на участие Белоруссии в дальнейшем строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 12 апреля на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на площадке космодрома.
Белорусский лидер поблагодарил своего российского коллегу за приглашение к участию в строительстве. Он отметил, что белорусские строители могут быть востребованы и для таких гигантских проектов, как «Восточный».
«Спасибо, что пригласили нас поучаствовать в этом строительстве, мы обязательно примем ваше предложение, предложим вам интересные варианты. На белорусов можете рассчитывать», — заверил Лукашенко.
Он добавил, что на космодроме не ощущается влияние западных санкций. Здесь «всё отечественное», здесь трудятся тысячи людей.
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