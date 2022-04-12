Женева, Швейцария, , 14:42 — REGNUM Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году. В новом докладе организации, опубликованном 12 апреля, этот показатель на 1,3 процентных пункта ниже предыдущего прогноза, который составлял 4,1%.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ожидается, что мировой ВВП по рыночным обменным курсам вырастет на 2,8% в 2022 году», — отмечено в докладе.

Отмечается, что оценки отражают прямое воздействие конфликта на Украине, включая разрушение инфраструктуры и увеличение торговых издержек, влияние санкций на Россию, в том числе отключение российских банков от системы SWIFT, а также снижение совокупного спроса в остальном мире из-за падения делового и потребительского доверия и растущей неопределенности.

При этом, согласно прогнозам, уже в 2023 году рост ВВП должен ускориться до 3,2%, что близко к среднему показателю в 3,0% в период с 2010 по 2019 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта международное рейтинговое агентство S& P понизило свой прогноз относительно роста мирового ВВП в 2022 году с прежних 4,2% до 3,6%. Прогноз роста мировой экономики на 2023 год также понижен — с прежних 3,7% до 3,5%. В последующие два года агентство ожидает сохранения темпа роста показателя на уровне 3,4%.

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Аналитики S& P считают, что ситуация на Украине окажет наиболее сильный удар по экономике стран еврозоны с учётом близости региона и его высокую зависимость от мировых цен на энергоносители. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год понижен с 4,4% до 3,3%.