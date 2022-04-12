Самара, , 14:44 — REGNUM Швейный кластер намерены создать в Самарской области. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Швея за швейной машинкой Александр Погожев © ИА REGNUM

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Сообщается, что в регионе работают предприятия, которые уже в начале своей деятельности выбрали сотрудничество с отечественными партнерами, поставщиками комплектующих и материалов для производства своих изделий.

Одно из таких предприятий производит профессиональные манекены для портных. В настоящее время на нем трудятся 50 человек.

Отмечается, что алюминиевые опоры и упаковку для готовых изделий предприятие закупает у местных производителей, пенополиуретан, который придает эластичность и мягкость готовому изделию закупается в Нижегородской области, ткани доставляются из Иваново. Такой подход позволяет предприятию не зависеть от импорта и не испытывать нехватку тканей и фурнитуры.

«Импортозамещение сегодня выходит на первый план, и мы готовы поддерживать региональный бизнес во всех процессах адаптации к изменившимся запросам рынка. Правительство страны сегодня утверждает целый перечень финансовых, налоговых, регуляторных инструментов поддержки, регион дополняет этот список региональными мерами. Все это поможет бизнесу продолжать работать, сохранять рабочие места и, в том числе, осваивать рынки дружественных стран», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

Сообщается, что манекены самарского предприятия востребованы как в России, так и в 48 странах мира. Его руководитель сообщил, что предприятие ощутило на себе влияние антироссийских санкций. Так, начались перебои с транзакциями, маркетингом, логистикой. Но это дало ему стимул активнее двигаться вперед.

«Российский модный рынок очень маленький, поэтому мы активно экспортируем. Благодаря содействию регионального Центра поддержки экспорта мы прошли образовательный курс «Экспортеры 2.0» в Сколково. Новые знания помогли нам перестроить свою компанию, больше продавать в другие страны. В сложившейся ситуации мы перестраиваем свою работу, но намерены и дальше экспортировать манекены, которые по своему высокому качеству и сравнительно низкой цене превосходят иностранные аналоги», — приводит пресс-служба слова директора предприятия.

Сообщается, что организация планируется создать в Самарской области швейный кластер, объединив профессионалов отрасли.

«Индустрия моды способна быстро восстанавливаться от кризисных явлений и генерировать новых предпринимателей. Для того, чтобы создать швейный микробизнес, по сути, достаточно купить швейную машинку. И мы хотим создать и возглавить профессиональное объединение, способное производить товарную продукцию — собрать в одном месте локальных швей и обеспечивать их заказами», — сообщил о своих планах руководитель предприятия.