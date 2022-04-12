Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM Ещё 401 житель Ростовской области получил положительный результат теста на коронавирус, выписаны с выздоровлением 882 ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 12 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее число заражений за сутки подтверждено в Ростове-на-Дону (86), Таганроге (29), Волгодонске (21), Шахтах (14), Неклиновском районе (12), Новочеркасске (12), Батайске, Гукове и Новошахтинске (по 10). Около 25% заразившихся – люди старше 66 лет, 13,5% — дети.

Жертвами COVID-19 стали ещё три женщины в возрасте от 69 до 84 лет и двое мужчин в возрасте 71 года и 80 лет.

Всего в Ростовской области выявили 368 805 носителей коронавируса, выписан с выздоровлением 353 821 человек. С COVID-19 не справились 10 812 пациентов.