Космодром «Восточный», Амурская область, , 14:40 — REGNUM Российский президент Владимир Путин намерен обсудить дальнейшее строительство Союзного государства со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе встречи на площадке космодрома «Восточный». Об этом заявил 12 апреля сам российский лидер.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

По словам Путина, экономическое сотрудничество Москвы и Минска успешно развивается даже в условиях внешнего давления. Так, торговый оборот превышает $38 млрд, а это очень хороший показатель.

«Мы, безусловно, воспользуемся этим случаем, нашей встречей, для того, чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с вами определили, и для дальнейшего строительства Союзного государства», — сказал российский президент.

Очень многое в этой области предстоит сделать, добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заверил, что Белоруссия всегда будет рядом с Россией, как бы ни складывалась обстановка. Минск полон решимости упрочить единство с Москвой, подчеркнул он.

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