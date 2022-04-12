Космодром «Восточный», Амурская область, , 14:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал отправить строителей на космодром «Восточный».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе осмотра космодрома Лукашенко ответил на вопрос, когда в «Восточном» ждать строителей из Белоруссии.

«За нами не заржавеет», — отреагировал Лукашенко.

Он рассказал, что при осмотре космодрома у него сложилось впечатление, что санкций нет.

«Всё своё, всё делаете своими руками. Что мы, дома не построим? Построим», — заверил президент Белоруссии.